Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Международная федерация тхэквондо признана не соответствующей кодексу WADA

Принятое 23 сентября решение организация могла обжаловать в течение 21 дня, но не стала этого делать

ТАСС, 16 октября. Международная федерация тхэквондо (ITF) не стала обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о несоответствии организации Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

ITF не входит в Ассоциацию международных федераций летних олимпийских видов спорта, члены которой принимают участие на летних Олимпийских играх. Тхэквондо представлено в организации Всемирной федерацией тхэквондо (World Taekwondo).

23 сентября 2019 года исполнительный комитет WADA признал несоответствие ITF кодексу, так как внутренний антидопинговый кодекс организации не был приведен к соответствию с международным. Отмечается, что представители ITF имели 21 день, чтобы оспорить это решение. Однако они не стали этого делать.

Согласно решению WADA, представители федерации не имеют права занимать любые должности в международной организации. ITF не имеет права принимать у себя любое мероприятие, организованное WADA или совместно с ним. Также федерация не будет финансироваться WADA. Отмечается, что ITF теперь не может выдвигать своих кандидатов на руководящие должности в международных спортивных комитетах.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Формула-1
Руководство "Формулы-1" намерено провести этап Гран-при в Майами в 2021 году
Трасса будет проходить вокруг арены Hard Rock Stadium
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС