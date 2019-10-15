Международная федерация тхэквондо признана не соответствующей кодексу WADA

ТАСС, 16 октября. Международная федерация тхэквондо (ITF) не стала обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о несоответствии организации Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

ITF не входит в Ассоциацию международных федераций летних олимпийских видов спорта, члены которой принимают участие на летних Олимпийских играх. Тхэквондо представлено в организации Всемирной федерацией тхэквондо (World Taekwondo).

23 сентября 2019 года исполнительный комитет WADA признал несоответствие ITF кодексу, так как внутренний антидопинговый кодекс организации не был приведен к соответствию с международным. Отмечается, что представители ITF имели 21 день, чтобы оспорить это решение. Однако они не стали этого делать.

Согласно решению WADA, представители федерации не имеют права занимать любые должности в международной организации. ITF не имеет права принимать у себя любое мероприятие, организованное WADA или совместно с ним. Также федерация не будет финансироваться WADA. Отмечается, что ITF теперь не может выдвигать своих кандидатов на руководящие должности в международных спортивных комитетах.