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Формула-1

Руководство "Формулы-1" намерено провести этап Гран-при в Майами в 2021 году

Трасса будет проходить вокруг арены Hard Rock Stadium

ТАСС, 16 октября. Руководители "Формулы-1" и представители арены Hard Rock Stadium достигли принципиальной договоренности о проведении в Майами (США) этапа Гран-при во время сезона-2020/21. Об этом сообщает издание Sun Sentinel.

Отмечается, что этап Гран-при состоится в мае 2021 года. Трасса будет проложена вокруг арены Hard Rock Stadium. Однако сначала организаторам необходимо получить одобрение от комиссии округа Майами-Дейд, чье заседание пройдет 29 октября.

"Мы рады объявить, что "Формула-1" и Hard Rock Stadium достигли принципиального соглашения о проведении первого в истории Гран-при в Майами. При одобрении комиссии округа Майами-Дейд мы ожидаем, что первая гонка состоится здесь в мае 2021 года. Предполагаемый годовой доход составит более $400 млн. Гран-при Майами станет экономически выгодным", - сказали в совместном заявлении генеральный директор Hard Rock Stadium Том Гарфинкель и управляющий директор "Формулы-1" по коммерческим операциям Шон Брэтчс.

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Строительство трассы будет финансировать владелец клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Майами Долфинс" Стив Росс, чья команда играет на этой арене. Ранее он потратил около $550 млн на реконструкцию стадиона. Стоит отметить, что Майами уже собирался проводить этап Гран-при, даже было выбрано место для строительства трассы в центральной части города. Однако против проекта выступили местные жители.

Сейчас в США проводится одна гонка сезона "Формулы-1". Этап принимает автодром "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

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