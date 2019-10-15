Руководство "Формулы-1" намерено провести этап Гран-при в Майами в 2021 году

ТАСС, 16 октября. Руководители "Формулы-1" и представители арены Hard Rock Stadium достигли принципиальной договоренности о проведении в Майами (США) этапа Гран-при во время сезона-2020/21. Об этом сообщает издание Sun Sentinel.

Отмечается, что этап Гран-при состоится в мае 2021 года. Трасса будет проложена вокруг арены Hard Rock Stadium. Однако сначала организаторам необходимо получить одобрение от комиссии округа Майами-Дейд, чье заседание пройдет 29 октября.

"Мы рады объявить, что "Формула-1" и Hard Rock Stadium достигли принципиального соглашения о проведении первого в истории Гран-при в Майами. При одобрении комиссии округа Майами-Дейд мы ожидаем, что первая гонка состоится здесь в мае 2021 года. Предполагаемый годовой доход составит более $400 млн. Гран-при Майами станет экономически выгодным", - сказали в совместном заявлении генеральный директор Hard Rock Stadium Том Гарфинкель и управляющий директор "Формулы-1" по коммерческим операциям Шон Брэтчс.