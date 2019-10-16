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НХЛ

Трамп принял в Белом доме победителя Кубка Стэнли прошлого сезона клуб НХЛ "Сент-Луис"

Участие в мероприятии приняли два российских хоккеиста команды - нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев
Описание
© AP Photo/Evan Vucci

ТАСС, 16 октября. Президент США Дональд Трамп во вторник принял в Белом доме чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб "Сент-Луис", в составе которого выступают два российских игрока - Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Команда по итогам прошлого сезона впервые в своей истории завоевала главный трофей НХЛ - Кубок Стэнли, победив в финальной серии "Бостон" со счетом 4-3.

Церемония прошла в Розовом саду Белого дома на открытом воздухе. Позже хоккеисты осмотрели резиденцию президента и посетили Овальный кабинет. Трампу также вручили именной свитер команды с номером 45.

"Победу в Кубке Стэнли и посещение Белого дома нельзя сравнивать, так как это разные вещи. Однако связывает их то, что оба события ты запомнишь навсегда", - сказал форвард "Сент-Луиса" Джейден Шварц.

Вместе с хоккеистами Белый дом посетила 11-летняя Лейла Андерсон. Поклонница команды тяжело больна, но при этом присутствовала практически на всех матчах. Андерсон вдохновляла "Сент-Луис" на протяжении всего сезона. Также, помимо юной болельщицы и игроков команды, на встрече были комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и бывшие хоккеисты клуба - защитник Крис Батлер и форвард Крис Торберн.

"Сент-Луису", который выступает в НХЛ с 1967 года, понадобилось 52 года, чтобы выиграть свой первый Кубок Стэнли. В середине сезона команда шла последнем месте в турнирной таблице. "Это напоминает нам, что никогда нельзя сдаваться и терять веру в себя. Действительно образцовая команда, люди их списывали со счетов, но усердная работа и поддержка друг друга помогла победить", - сказал Трамп.

По ходу плей-офф "Сент-Луис" оказался сильнее "Виннипега" (4-2 в серии), "Далласа" (4-3), "Сан-Хосе" (4-2) и "Бостона" (4-3). Весомый вклад в успех команды внесли российские нападающие Тарасенко и Барбашев. На счету Тарасенко 11 голов и пять результативных передач, 27-летний форвард забросил шайбу во втором матче финальной серии и стал первым за 29 лет игроком "Сент-Луиса", набравшим очки в восьми матчах плей-офф подряд. 23-летний Барбашев набрал шесть очков (3+3), но хорошо справлялся с функциями центрального нападающего четвертого звена, имея при этом положительный показатель полезности (+1).

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