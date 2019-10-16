Два очка Кучерова помогли "Тампе" одержать волевую победу над "Монреалем" в матче НХЛ

ТАСС, 16 октября. "Тампа-Бэй" на выезде обыграла "Монреаль" со счетом 3:1 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Двумя результативными передачами отметился российский форвард гостей Никита Кучеров.

В составе победителей шайбы забросили Брэйдон Коберн (20-я минута), Стивен Стэмкос (22) и Тайлер Джонсон (23). Кучеров выступил в роли ассистента в эпизодах с голами Коберна и Стэмкоса. Теперь на его счету 8 (3 шайбы + 5 передач) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. У проигравших отличился Джефф Питри (16).

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев провел на площадке 17 минут 14 секунд. Хоккеист записал себе в актив по три нанесенных и заблокированных броска, а также три силовых приема, завершив игру с показателем полезности "+2", что стало лучшим результатом среди всех игроков. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 33 броска по своим воротам и был признан третьей звездой встречи. Лучшим игроком стал Стэмкос (1+1), второй звездой - Питри (1+0).

Кучеров в прошлом регулярном чемпионате набрал 128 (41+87) очков. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты "Питтсбурга" Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

"Тампа" идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе семь очков после шести матчей. "Монреаль" располагается на 11-й строчке, набрав шесть очков в шести встречах. В следующем матче "Тампа" сыграет на выезде против "Бостона", а "Монреаль" примет дома "Миннесоту". Обе встречи пройдут 18 октября.

В другом матче дня "Торонто" дома победил "Миннесоту" со счетом 4:2. Российский форвард хозяев Илья Михеев провел на льду 14 минут 30 секунд, сделал два броска и один силовой прием.