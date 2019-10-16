Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Два очка Кучерова помогли "Тампе" одержать волевую победу над "Монреалем" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Никита Кучеров AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 16 октября. "Тампа-Бэй" на выезде обыграла "Монреаль" со счетом 3:1 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Двумя результативными передачами отметился российский форвард гостей Никита Кучеров.

В составе победителей шайбы забросили Брэйдон Коберн (20-я минута), Стивен Стэмкос (22) и Тайлер Джонсон (23). Кучеров выступил в роли ассистента в эпизодах с голами Коберна и Стэмкоса. Теперь на его счету 8 (3 шайбы + 5 передач) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. У проигравших отличился Джефф Питри (16).

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев провел на площадке 17 минут 14 секунд. Хоккеист записал себе в актив по три нанесенных и заблокированных броска, а также три силовых приема, завершив игру с показателем полезности "+2", что стало лучшим результатом среди всех игроков. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 33 броска по своим воротам и был признан третьей звездой встречи. Лучшим игроком стал Стэмкос (1+1), второй звездой - Питри (1+0).

Кучеров в прошлом регулярном чемпионате набрал 128 (41+87) очков. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты "Питтсбурга" Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

"Тампа" идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе семь очков после шести матчей. "Монреаль" располагается на 11-й строчке, набрав шесть очков в шести встречах. В следующем матче "Тампа" сыграет на выезде против "Бостона", а "Монреаль" примет дома "Миннесоту". Обе встречи пройдут 18 октября.

В другом матче дня "Торонто" дома победил "Миннесоту" со счетом 4:2. Российский форвард хозяев Илья Михеев провел на льду 14 минут 30 секунд, сделал два броска и один силовой прием.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Трамп принял в Белом доме победителя Кубка Стэнли прошлого сезона клуб НХЛ "Сент-Луис"
Участие в мероприятии приняли два российских хоккеиста команды - нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС