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НБА

Дабл-дабл Таунса помог "Миннесоте" победить "Индиану" в предсезонном матче НБА

Встреча завершилась со счетом 119:111
Карл-Энтони Таунс AP Photo/Rick Scuteri
Описание
Карл-Энтони Таунс
© AP Photo/Rick Scuteri

ТАСС, 16 октября. Клуб "Миннесота" на выезде одержал победу над "Индианой" в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 119:111.

Самым результативным игроком стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, отметившийся 33 очками, 10 подборами и четырьмя передачами при 65% попаданий с игры. Форвард Роберт Ковингтон провел на паркете 27 минут 30 секунд, набрав 10 очков, 19 подборов и три передачи. Больше 10 очков также набрали защитники Джарретт Калвер (15) и Эндрю Уиггинс (11).

У хозяев лучшими по результативности стали форвард Даг Макдермотт и центровой Гога Битадзе, набравшие по 14 очков. Дабл-дабл оформил форвард Домантас Сабонис, записав себе в актив 11 очков и 13 подборов.

В другом матче дня "Бостон" на выезде победил "Кливленд" со счетом 118:95. "Филадельфия" дома взяла верх над "Детройтом" - 106:86.

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