Клуб НХЛ "Даллас" вызвал из фарм-клуба российского нападающего Гурьянова

ТАСС, 16 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" вызвал российского форварда Дениса Гурьянова из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Техас". Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

"Техас" является фарм-клубом "Далласа". В АХЛ в текущем сезоне 22-летний россиянин провел два матча и забросил три шайбы. В регулярном чемпионате НХЛ на счету Гурьянова три встречи и ни одного результативного действия.

Россиянин был выбран "Далласом" на драфте 2015 года под общим 12-м номером, за это время он провел 25 игр в НХЛ, набрав 4 (1 гол + 3 передачи) очка. В АХЛ на его счету 190 встреч и 112 (54+58) баллов за результативность.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гурьянов выступал за "Ладу" (Тольятти). Форвард провел 55 матчей и набрал 6 (4+2) очков. В 2017 году Гурьянов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.