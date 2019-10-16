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НХЛ

Клуб НХЛ "Даллас" вызвал из фарм-клуба российского нападающего Гурьянова

Форвард провел в текущем сезоне три матча в регулярном чемпионате
Денис Гурьянов AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Денис Гурьянов
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 16 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" вызвал российского форварда Дениса Гурьянова из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Техас". Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

"Техас" является фарм-клубом "Далласа". В АХЛ в текущем сезоне 22-летний россиянин провел два матча и забросил три шайбы. В регулярном чемпионате НХЛ на счету Гурьянова три встречи и ни одного результативного действия.

Россиянин был выбран "Далласом" на драфте 2015 года под общим 12-м номером, за это время он провел 25 игр в НХЛ, набрав 4 (1 гол + 3 передачи) очка. В АХЛ на его счету 190 встреч и 112 (54+58) баллов за результативность.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гурьянов выступал за "Ладу" (Тольятти). Форвард провел 55 матчей и набрал 6 (4+2) очков. В 2017 году Гурьянов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

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