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НХЛ

"Калгари" победил "Филадельфию" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Михал Фролик AP Photo/John Locher
Описание
Михал Фролик
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 16 октября. "Калгари" дома обыграл "Филадельфию" во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Михал Фролик (2-я минута), Эндрю Мэнджапани (35) и Элиас Линдхольм (60). У проигравших отличился Мэтт Нисканен (46). Защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на площадке 23 минуты 15 секунд, записав на свой счет по два нанесенных и заблокированных броска.

Лучшим игроком встречи стал Фролик (1+0). Второй звездой матча был признан голкипер "Филадельфии" Брайан Эллиотт (35 сейвов), третьей - вратарь "Калгари" Дэвид Риттич (21 сейв).

В другом матче игрового дня "Аризона" на выезде победила "Виннипег" со счетом 4:2. "Ванкувер" дома обыграл "Детройт" - 5:1. "Нэшвилл" в гостях был сильнее "Вегаса" (5:2), а "Каролина" - "Лос-Анджелеса (2:0).

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