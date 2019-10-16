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ЧМ по спортивной гимнастике

Гимнаст Нагорный заявил, что у него не осталось эмоций после чемпионата мира в Германии

На мировом первенстве российский гимнаст завоевал три золотые награды

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте эмоционально опустошил Никиту Нагорного. Об этом российский гимнаст рассказал в интервью ТАСС.

Мировое первенство в Германии завершилось в воскресенье. 22-летний Нагорный завоевал золотые медали в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке, а также помог мужской сборной России впервые в истории выиграть командный турнир.

"Пока еще не осознал, что произошло, - сказал Нагорный. - Это потому, что я все выпустил на командном первенстве, сейчас у меня эмоций нет вообще никаких, и получилось так, что я себя сейчас чувствую, как будто чемпионат России выиграл. Осознание, наверное, придет. А может и не придет, и это, возможно, будет к лучшему, чтобы я не чувствовал этого".

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, трехкратным чемпионом мира, также в его активе серебро и бронза мировых первенств. На чемпионатах Европы российский гимнаст завоевал шесть золотых и одну бронзовую награду.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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