Сборная Канады по футболу впервые с 1985 года обыграла команду США

ТАСС, 16 октября. Сборная Канады со счетом 2:0 победила команду США в матче группового раунда Лиги наций Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Игра лиги А группы А прошла в Торонто. Мячи забили Алфонсо Дэвис (63-я минута) и Лукас Каваллини (90+1).

Команда Канады впервые победила основную сборную США с 1985 года, прервав 17-матчевую безвыигршышную серию. В 1985 году в товарищеском матче канадцы обыграли американцев с аналогичным счетом - 2:0. Всего на счету команд 34 очные встречи, в которых 14 побед одержали американцы, 9 - канадцы, еще 11 встреч завершились вничью.

Сборная Канады лидирует в группе с 9 очками, одержав победы во всех трех играх. Далее следуют команды США (3 очка, 2 матча) и Кубы (0, 3).

В следующем туре команды вновь встретятся друг с другом. Встреча пройдет 16 ноября.