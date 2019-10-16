Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

ТАСС, 16 октября. Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В пробе Кошевой был обнаружен торасемид. Срок дисквалификации 19-летней спортсменки отсчитывается с 7 марта 2019 года. Данное решение может быть обжаловано в течение 21 дня с момента получения мотивировочной части.

В отчете ISU указывается, что спортсменка призналась в употреблении вещества, отметив, что не знала о том, что оно является запрещенным. Кошевая рассказала, что приняла препарат для того, чтобы снять отек ноги, при этом ни с кем не проконсультировавшись о его деталях. Кошевая признала свою ошибку и отказалась от вскрытия пробы "Б".

Кошевая на Универсиаде в Красноярске выступала в парном катании вместе с Дмитрием Бушлановым. Спортсмены завоевали бронзовые награды. Правила Международной федерации университетского спорта (FISU) предусматривают автоматическую аннуляцию результатов в случае нарушения антидопинговых правил.