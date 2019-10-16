Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

Россия может быть лишена бронзовой медали Универсиады
Александра Кошевая Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александра Кошевая
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 16 октября. Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В пробе Кошевой был обнаружен торасемид. Срок дисквалификации 19-летней спортсменки отсчитывается с 7 марта 2019 года. Данное решение может быть обжаловано в течение 21 дня с момента получения мотивировочной части.

В отчете ISU указывается, что спортсменка призналась в употреблении вещества, отметив, что не знала о том, что оно является запрещенным. Кошевая рассказала, что приняла препарат для того, чтобы снять отек ноги, при этом ни с кем не проконсультировавшись о его деталях. Кошевая признала свою ошибку и отказалась от вскрытия пробы "Б".

Кошевая на Универсиаде в Красноярске выступала в парном катании вместе с Дмитрием Бушлановым. Спортсмены завоевали бронзовые награды. Правила Международной федерации университетского спорта (FISU) предусматривают автоматическую аннуляцию результатов в случае нарушения антидопинговых правил.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Гендиректор "Анжи": ситуация с долгами в клубе стабилизировалась, но нужна финподдержка
Ранее в клубе сообщали, что общая сумма долгов составляет 90 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС