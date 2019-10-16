Гендиректор "Анжи": ситуация с долгами в клубе стабилизировалась, но нужна финподдержка

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. "Анжи" сумел стабилизировать ситуацию с долгами, однако махачкалинский футбольный клуб нуждается в финансовой поддержке. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

Ранее в клубе сообщали, что общая сумма долгов составляет 90 млн рублей.

"На сегодняшний день мы понемногу гасим долги, но, к сожалению, делаем это не в том объеме, в котором нам хотелось бы. У нас нет текущей задолженности по зарплатам перед действующими футболистами, а основная задолженность медленно, но уменьшается. Таким образом, мы стабилизировали ситуацию, но для качественного улучшения, конечно, нужно вливание еще больших средств", - сказал собеседник агентства.

Агарагимов подчеркнул, что задолженность по налоговым выплатам уже "не растет как снежный ком, как это было еще в прошлом сезоне". Бюджет "Анжи" на сезон-2019/20 в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) составляет 22 млн рублей.

По итогам сезона-2018/19 "Анжи" вылетел из Российской премьер-лиги и не сумел пройти лицензирование для выступления в первенстве Футбольной национальной лиги, после чего был вынужден заявиться в третий по силе дивизион российского футбола - ПФЛ. После 13 туров "Анжи" занимает 15-е место в зоне "Юг", набрав шесть очков (после штрафа на шесть очков со стороны Российского футбольного союза (РФС) на основании предписания дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) из-за задолженности по зарплате перед игроком Янником Боли - прим. ТАСС).

"Анжи" является бронзовым призером чемпионата России сезона-2012/13 и двукратным финалистом Кубка России (2001, 2013). Клуб из столицы Дагестана дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы (2012/13, 2013/14).