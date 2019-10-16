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Футбол в России

Процедура наблюдения введена в ФК "Сибирь" в связи с долгом перед стадионом "Спартак"

Ранее в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление кредитора ОАО "Стадион "Спартак" о признании несостоятельным футбольного клуба в связи с наличием просроченной задолженности в размере 24,69 млн рублей.

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в футбольном клубе "Сибирь", банкротства которого требует новосибирский стадион "Спартак" в связи с долгом в размере 24,69 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Ранее в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление кредитора ОАО "Стадион "Спартак" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Футбольный клуб Сибирь" в связи с наличием просроченной задолженности в размере 24,69 млн рублей.

Генеральный директор "Сибири" Константин Кричевский ранее пояснял ТАСС, что руководство клуба получило заявление и ведет переговоры со стадионом. Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявлял ТАСС, что власти не уполномочены выплачивать долговые обязательства клуба из бюджета Новосибирской области.

Ранее у руководства стадиона неоднократно возникали претензии к "Сибири", которая пользовалась площадями "Спартака" и проводила на нем домашние игры. Арена находится в плохом техническом состоянии, а провести ремонт нельзя из-за недостатка средств, которых "Спартак" не получает от футбольного клуба. Несколько раз стадион даже опечатывал помещения из-за долгов "Сибири", однако вопрос удавалось урегулировать.

"Сибирь" была основана в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 "Сибирь" заняла 18-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вылетела в Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). После этого власти региона приняли решение учредить некоммерческую организацию "Футбольный клуб "Новосибирск", в которую перешли большинство сотрудников "Сибири", учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта региона. "Сибирь" же прекратила свое существование.

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