Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

В ФК "Крылья Советов" назвали "Самара-Арену" безопасной и готовой к проведению матчей

Председатель совета директоров клуба Александр Фетисов уверен, что арена с нового года перейдет в собственность Самарской области
"Самара-Арена" Егор Алеев/ТАСС
Описание
"Самара-Арена"
© Егор Алеев/ТАСС

САМАРА, 16 октября. /ТАСС/. Домашний стадион футбольного клуба "Крылья Советов" "Самара-Арена" является абсолютно безопасным, он полностью готов к проведению матчей. Об этом журналистам сообщил в среду председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов во время открытой тренировки команды.

15 октября в анонимных Telegram-каналах появилась информация о том, что "Самара-Арена" по-прежнему не достроена, в следствие чего чиновники отказываются принимать стадион. Отмечается, что из-за проблем с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией на объекте нельзя проводить матчи чемпионата России.

"Самара-Арена", я уверен, с нового года перейдет в собственность Самарской области (в настоящее время управлением ареной занимается ФГУП "Спорт-Ин" - прим. ТАСС), - сказал Фетисов. - Какие-то работы идут, эти вопросы закрываются. Эта арена абсолютно безопасна и готова к проведению матчей. В этом никаких сомнений нет".

"Я предполагаю, что то, что появляется, - предмет [работы] недобросовестных экспертов, которые преследуют свои цели", - добавил председатель совета директоров "Крыльев Советов".

"Самара-Арена" была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. После этого на стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, две игры первенства Олимп - Футбольной национальной лиги, два матча Олимп - Кубка России, включая финал-2018/19, 21 встреча чемпионата России и одна стыковая игра за право сыграть в Российской премьер-лиге в сезоне-2019/20.
Ближайший матч на "Самара-Арене" состоится 27 октября. В этот день "Крылья Советов" примут "Зенит", начало игры - 14:00 мск. --0--срв/мхн/дщ

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Анжи" проведет матч с "Аланией" на стадионе в Грозном
На данный момент у клуба из Махачкалы нет собственного стадиона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС