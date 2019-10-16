В ФК "Крылья Советов" назвали "Самара-Арену" безопасной и готовой к проведению матчей

САМАРА, 16 октября. /ТАСС/. Домашний стадион футбольного клуба "Крылья Советов" "Самара-Арена" является абсолютно безопасным, он полностью готов к проведению матчей. Об этом журналистам сообщил в среду председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов во время открытой тренировки команды.

15 октября в анонимных Telegram-каналах появилась информация о том, что "Самара-Арена" по-прежнему не достроена, в следствие чего чиновники отказываются принимать стадион. Отмечается, что из-за проблем с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией на объекте нельзя проводить матчи чемпионата России.

"Самара-Арена", я уверен, с нового года перейдет в собственность Самарской области (в настоящее время управлением ареной занимается ФГУП "Спорт-Ин" - прим. ТАСС), - сказал Фетисов. - Какие-то работы идут, эти вопросы закрываются. Эта арена абсолютно безопасна и готова к проведению матчей. В этом никаких сомнений нет".

"Я предполагаю, что то, что появляется, - предмет [работы] недобросовестных экспертов, которые преследуют свои цели", - добавил председатель совета директоров "Крыльев Советов".

"Самара-Арена" была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. После этого на стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, две игры первенства Олимп - Футбольной национальной лиги, два матча Олимп - Кубка России, включая финал-2018/19, 21 встреча чемпионата России и одна стыковая игра за право сыграть в Российской премьер-лиге в сезоне-2019/20.

Ближайший матч на "Самара-Арене" состоится 27 октября. В этот день "Крылья Советов" примут "Зенит", начало игры - 14:00 мск. --0--срв/мхн/дщ