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Евро-2020

Пятеро футбольных фанатов задержаны в Болгарии за проявления расизма на игре с англичанами

Болельщики доставлены в районное полицейское управление для объяснений
Болельщики сборной Болгарии по футболу EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI
Описание
Болельщики сборной Болгарии по футболу
© EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

СОФИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Полиция Софии проводит масштабную акцию по поиску футбольных болельщиков, демонстрировавших расовую нетерпимость во время отборочного матча ЧЕ-2020 между командами Болгарии и Англии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Болгарии.

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Пять болельщиков задержаны и доставлены в районное полицейское управление для объяснений, поиск других нарушителей правил поведения на стадионе продолжается, он ведется не только в Софии, но и в ближайших городах. Нарушителей разыскивают на основании данных системы видеонаблюдения.

Встреча прошла в понедельник в Болгарии и завершилась со счетом 6:0 в пользу англичан. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов из-за скандала подал в отставку, а Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза и Футбольной ассоциации Англии.

Теги
Евро-2020
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