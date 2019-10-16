Бесчастных возглавил воронежский ФК "Факел"

ВОРОНЕЖ, 16 октября. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России Владимир Бесчастных назначен на пост главного тренера воронежского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Факел". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано до конца сезона. На этом посту Бесчастных сменил Сергея Оборина, который возглавлял команду с июня. "Факел" после 17 туров занимает последнее место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 12 очков.

Бесчастных в составе московского "Спартака" стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка СССР-СНГ, дважды - Кубка России. В составе "Вердера" он завоевал Суперкубок Германии. За национальную команду он провел 71 матч и забил 26 мячей, всего за карьеру он забил 154 гола.

После завершения карьеры игрока Бесчастных возглавлял молодежную команду "Спартака", работал тренером в армавирском "Торпедо" и "Тосно" из Ленинградской области. С 2018 года Бесчастных работал в СДЮШОР "Смена" тренером игроков 2001 года рождения.