Союз биатлонистов России определил кандидатов на участие в первых этапах Кубка мира

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) очертил круг кандидатов в сборную России на первые три этапа Кубка мира, в отборе смогут принять участие только спортсмены, находящиеся сейчас на централизованной подготовке. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

На централизованной подготовке в мужской команде находится 18 человек: Александр Логинов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов, Ильназ Мухамедзянов, Евгений Сидоров, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин, Карим Халили и Вадим Филимонов.

В женской команде - 16 человек: Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Анастасия Поршнева, Анастасия Егорова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Полина Шевнина, Екатерина Мошкова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.

Также было поддержано предложение дать шанс отобраться на первые этапы Кубка мира Екатерине Глазыриной и Ирине Старых. 32-летняя Старых по причине травмы спины была вынуждена пропустить вторую половину прошлого сезона, ее ровесница Глазырина, победившая на недавнем чемпионате мира по летнему биатлону, только в феврале возобновила карьеру после дисквалификации за допинг.

Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт гарантировали себе участие в первых этапах Кубка мира, поскольку по итогам прошлого сезона попали в число 15 сильнейших общего зачета. Остальные биатлонисты будут отобраны на основании контрольных стартов, которые в середине ноября пройдут в Тюмени. В мужскую и женскую команды должно войти по шесть человек.

Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Два других этапа до конца года примут австрийский Хохфильцен и французский Анси.