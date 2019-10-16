Лучший бомбардир РПЛ Соболев считает, что еще не до конца адаптировался в сборной России

САМАРА, 16 октября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев, в октябре впервые вызванный в сборную России, считает, что еще не до конца адаптировался в национальной команде. Об этом 22-летний форвард самарцев рассказал в среду ТАСС.

Соболев забил 10 мячей в 12 турах чемпионата России, по этому показателю он делит первое место с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым из Узбекистана. За сборную России нападающий пока не провел ни одной минуты. В игре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии (4:0), которая состоялась 10 октября в Москве, он не попал в заявку, а во встрече с командой Кипра (5:0), состоявшейся 13 октября в Никосии, остался на скамейке запасных.

"Все от меня зависит - если буду хорошо играть и забивать, то, возможно, вызовут, - сказал Соболев. - Ничего особого не было. Нормально приняли в сборной, все ребята нормальные. Не могу сказать, что уже влился, где-то на 60-70 процентов".

По словам игрока "Крыльев Советов", нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба нормально отнесся к появлению в национальной команды еще одного конкурента на место форварда. Помимо Соболева, в октябре на сборе работал нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко. В концовке встречи с шотландцами он заменил Дзюбу, проведя на поле три минуты.

"Дзюба не нервничал. Считаю, он сейчас номер один в России и сборной. В принципе, в сборной не может быть конкуренции - все выполняют одно дело и играют за одну страну", - отметил Соболев.