Авербух: выступления в новогоднем шоу не помешают спортивным результатам Медведевой

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Выступления российской фигуристки Евгении Медведевой в новогоднем шоу не скажутся на ее спортивных результатах. Такое мнение ТАСС в среду высказал российский хореограф и режиссер ледовых спектаклей Илья Авербух.

Медведева станет главной героиней новогоднего шоу Авербуха "Волшебник страны Оз", она исполнит роль Дороти. Новогоднее шоу станет первым ледовым спектаклем, в котором примет участие Медведева. Также в шоу примут участие олимпийский чемпион в спортивных танцах Роман Костомаров и бронзовые призеры Олимпиады в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин.

"Выступления в новогодних шоу не помешают ни Медведевой, ни Алине Загитовой. Новогодние представления запланированы на такую часть сезона, когда уже пройдут финал Гран-при и чемпионат России. Это такое межсезонье после российского первенства, там только в конце января стартует чемпионат Европы. Если бы шоу проходило в октябре-ноябре, то это было бы сложностью, на это Женя бы не пошла, да и я бы такое не предложил", - рассказал Авербух.

"Представления будут идти до 8 января, в это время Женя все равно планировала быть в России. Это только поможет ей переключиться, у нас она в любом случае будет находиться в тренировочном процессе - график сложный, по три спектакля в день, - добавил собеседник ТАСС. - Изначально Медведева прилетит на чемпионат России в Красноярск, а потом уже к нам. Мы к тому времени уже поставим весь спектакль".

Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017), двукратной победительницей финалов серии Гран-при (2016, 2017), двукратным серебряным призером Олимпиады 2018 года. После Игр в Южной Корее спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Авербух поставил Медведевой короткую программу на сезон-2019/20.