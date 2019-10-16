КДК РФС оштрафовал "Спартак-2" на 10 тыс. рублей по итогам матча с "Торпедо"

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак-2" на 10 тыс. рублей по итогам матча 17-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против московского "Торпедо". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Игра проходила 12 октября на "Открытие-Арене" и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Торпедо".

"Спартак-2" оштрафован на 10 тыс. рублей за скандирование [болельщиками] оскорбительных выражений. За такое же нарушение штраф получило и "Торпедо", клуб также наказан на 10 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

"Торпедо" лидирует в турнирной таблице первенства, набрав 43 очка в 17 матчах. "Спартак-2" идет на 14-м месте, в активе клуба 17 очков.