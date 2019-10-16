Российская биатлонистка Подчуфарова решила выступать за сборную Словении

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова намерена сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак.

"Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание, - сказал Облак. - В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную".