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Зимние олимпийские виды спорта

Российская биатлонистка Подчуфарова решила выступать за сборную Словении

Секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак считает, что спортсменка будет в команде на ведущих ролях
Ольга Подчуфарова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ольга Подчуфарова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова намерена сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак.

"Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание, - сказал Облак. - В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную".

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