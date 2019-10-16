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Кубок Дэвиса

Состав сборной РФ на финальную стадию Кубка Дэвиса будет назван после "ВТБ Кубка Кремля"

Финальный турнир Кубка Дэвиса с участием 18 команд пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде
Президент ФТР Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ФТР Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Состав сборной России по теннису для участия в финальной стадии Кубка Дэвиса будет назван после "ВТБ Кубка Кремля". Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР), капитан национальной сборной Шамиль Тарпищев.

Финальный турнир Кубка Дэвиса с участием 18 команд пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. На групповом этапе россияне сыграют с хорватами и испанцами. В плей-офф выйдут победители каждой из шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006).

"Мы определились с тремя позициями в сборной - [Даниил] Медведев, если будет готов физически, [Карен] Хачанов и [Андрей] Рублев, - сказал Тарпищев. - Время у нас еще есть - назовем состав после Кубка Кремля".

Кубок Кремля завершится в Москве 20 октября.

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Кубок Дэвиса
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