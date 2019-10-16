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Футбол в Испании

Футбольный матч "Барселона" - "Реал" может быть перенесен в Мадрид из-за беспорядков

В Каталонии проходят акции протеста после вердикта по делу о проведении референдума о независимости

ТАСС, 16 октября. Руководство высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги) планирует перенести матч 10-го тура между "Барселоной" и "Реалом" со стадиона "Камп Ноу" в Барселоне на стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид) из-за беспорядков в Каталонии. Об этом сообщила газета As.

Встреча должна пройти 26 октября. Руководство лиги обратилось в комиссию Королевской испанской футбольной федерации по проведению соревнований с просьбой поменять места проведения матчей, чтобы игра первого круга прошла в Мадриде, а второго - в Барселоне. "Мы обратились к федерации с просьбой изменить место проведения матча "Барселона" - "Реал" из-за не зависящих от нас обстоятельств", - говорится в заявлении Ла Лиги.

Руководство лиги обеспокоено ситуацией в Барселоне, которая может поставить под угрозу безопасность зрителей и спортсменов. Если игра первого круга пройдет в Мадриде, то ответный матч будет сыгран 1 марта в "Барселоне".

"Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков после восьми матчей. "Барселона" идет второй, имея в активе 16 очков после восьми встреч.

В чемпионатах Испании "Реал" и "Барселона" провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 242 матча во всех турнирах, "Барселона" одержала 96 побед, "Реал" выиграл в 95 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом. В прошлом сезоне "Барселона" выиграла у "Реала" обе встречи в чемпионате страны (5:1 - дома, 1:0 - в гостях), а также победила мадридский клуб по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка страны (1:1 - дома, 3:0 - в гостях).

Протесты в Каталонии

В Каталонии начались акции протеста после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. В результате беспорядков в регионе пострадали более 250 манифестантов и 140 сотрудников полиции.

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