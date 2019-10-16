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Наследие ЧМ-2018

"Екатеринбург-Арена" будет передана в собственность Свердловской области до 1 января

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
"Екатеринбург-Арена" "Синара-Девелопмент"
Описание
"Екатеринбург-Арена"
© "Синара-Девелопмент"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в собственность Свердловской области стадиона "Екатеринбург-Арена", который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в документе, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации.

"Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Свердловской области объекты недвижимого имущества по перечню, согласно приложению", - говорится в документе, в приложении которого содержится список объектов стадиона, включающий в себя здание самого стадиона и объекты инфраструктуры вокруг него, в том числе построенные к ЧМ-2018.

Распоряжение правительства предписывает закончить передачу имущества до 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что построенные к чемпионату мира по футболу стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске будут переданы в собственность регионов. Такое положение содержится в подписанной Медведевым концепции наследия ЧМ-2018.

Теги
Наследие ЧМ-2018
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