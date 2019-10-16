Этап Мирового тура по пляжному волейболу сезона-2019/20 пройдет в Москве в июне

ТАСС, 16 октября. Этап Мирового тура по пляжному волейболу в следующем сезоне пройдет в Москве с 3 по 7 июня. Об этом в среду сообщила пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

В нынешнем году московский этап прошел на Фестивальной площади в "Лужниках" с 14 по 18 июня, призовой фонд составлял $300 тыс.

Московский этап имеет рейтинг в четыре звезды из пяти. Выше этапа в Москве старты в Варшаве (27-31 мая), Риме (10-14 июня), швейцарском Гштаде (7-12 июля), Вене (12-16 августа) и Гамбурге (19-23 августа). Всего в календарь соревнований вошло 44 турнира, включая Олимпийские игры в Токио (24 июля - 9 августа).