Россиянин Авидзба вышел во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Ален Авидзба обыграл соотечественника Алибека Качмазова в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:1 в пользу 19-летнего Авидзбы. Теннисисты встречались впервые. Во втором круге Авидзба сыграет с представителем Сербии Николой Милоевичем.

Авидзба в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 498-е место, Качмазов - 1491-е.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турниры в одиночном разряде выиграли Дарья Касаткина и Карен Хачанов.