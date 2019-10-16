IBU не получал запрос на переход биатлонистки Подчуфаровой в сборную Словении

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) не получал запрос на переход российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Правление Союза биатлонистов России на последнем заседании одобрило смену спортивного гражданства 27-летней Подчуфаровой, однако для завершения перехода его должен утвердить IBU.

"По этой теме мы пока никаких документов или заявок не получали", - сообщили в IBU.

В настоящее время действует мораторий на переход биатлонистов. Он должен быть снят после принятия нового устава организации, который будет обсуждаться на конгрессе IBU с 19 по 20 октября в Мюнхене.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Летом она объявила о возвращении в профессиональный спорт после годичного перерыва. Ее первым стартом после возобновления карьеры должен был стать сентябрьский чемпионат России по летнему биатлону, однако спортсменка приняла решение пропустить соревнования.

В минувшем сезоне лучшей словенской биатлонисткой стала 22-летняя Уршка Пое, в общем зачете Кубка мира она заняла 98-е место.