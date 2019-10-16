Участники отборочного турнира по боксу на ОИ-2020 от России определятся в феврале

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Состав сборной России по боксу на отборочный турнир к Олимпийским играм в Токио определится в феврале. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов.

"Скоро предстоит чемпионат России, от него мы освободили победителей и призеров чемпионата мира. В феврале мы окончательно отберем состав на отборочные соревнования. В каждой весовой категории страну будет представлять только один боксер", - сказал Фархутдинов.

Европейский отборочный турнир к Олимпийским играм пройдет с 13 по 23 марта в Лондоне. Не сумевшие квалифицироваться спортсмены смогут принять участие в мировой квалификации, которая пройдет в Париже с 13 по 24 мая.