Тренер Кошевой назвал глупостью решение фигуристки употребить запрещенный препарат

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Тренер российской фигуристки Александры Кошевой Константин Безматерных назвал глупостью решение спортсменки употребить запрещенный препарат. Об этом он рассказал ТАСС.

Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В пробе Кошевой был обнаружен торасемид, срок дисквалификации 19-летней фигуристки отсчитывается с 7 марта 2019 года. В отчете Международного союза конькобежцев указывается, что спортсменка призналась в употреблении вещества, отметив, что не знала о том, что оно является запрещенным. Кошевая рассказала, что приняла препарат для того, чтобы снять отек ноги, при этом ни с кем не проконсультировавшись о его деталях.

"У нее не было проблем с весом, ее рабочий вес - около 43 кг, но была небольшая травма голеностопа, она где-то вычитала, что торасемид снимает отек. Прокомментировать это, кроме как глупость, я не могу, - сказал Безматерных. - Ей 19 лет, сейчас много зависит от нее самой, были разные ситуации, разные спортсмены, кто-то возвращался в спорт, кто-то нет. Она каждый день тренировалась, даже где-то в ущерб учебе, для нее это было очень важно в жизни".

"У нас есть РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - прим. ТАСС), есть определенные правила, мы обязательно должны пройти антидопинговый тест, без этого сертификата мы даже не выступаем. Я, будучи сам чемпионом мира среди юниоров, не раз сдавал пробы, и сейчас уже как тренеры мы все прекрасно понимаем важность соблюдения антидопинговых правил. Любое действие, любое лекарство от простуды мы проверяем, ведь при приеме препарата реакция организма может быть самой разной. У нас в команде опытные врачи, мы сразу просим спортсменов с ними связываться по любому вопросу", - добавил специалист.

Кошевая на Универсиаде в Красноярске выступала в парном катании вместе с Дмитрием Бушлановым. Спортсмены завоевали бронзовые награды. Правила Международной федерации университетского спорта (FISU) предусматривают автоматическую аннуляцию результатов в случае нарушения антидопинговых правил.