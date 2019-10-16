Евдокимов сменил Черышева на посту главного тренера ФК "Нижний Новгород"

ТАСС, 16 октября. Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород". Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Новым главным тренером клуба стал 49-летний Роберт Евдокимов, который был представлен футболистам и административному штабу клуба.

"За время своей работы в "Нижнем Новгороде" я занимался не только главной командой области, уделял большое внимание развитию детско-юношеского футбола в регионе, встречался с тренерами и их воспитанниками, проводил открытые уроки и мастер-классы, посетив 27 районов Нижегородской области. Горжусь тем, что вместе со мной работал высокопрофессиональный тренерский штаб, в состав которого вошли и бывшие футболисты клуба - Антон Хазов и Дмитрий Полянин. С командой постоянно работала и продолжает работать группа молодых нижегородских ребят, которых мы начали привлекать к играм за главную команду. Благодарю руководство и всех сотрудников клуба за совместную работу, за теплые, дружеские отношения, которые царят в коллективе, спасибо всем болельщикам "Нижнего Новгорода" за то, что вы всегда были с командой, продолжайте верить в нее и поддерживать ее", - сказал 50-летний Черышев.

Дмитрий Черышев является отцом Дениса Черышева, полузащитника сборной России и испанской "Валенсии". Тренерскую карьеру Черышев - старший начал в "Аранхуэсе", где в 2003 году был играющим тренером. С 2006 по 2010 год россиянин тренировал детскую команду мадридского "Реала", в 2015-2016 годах был одним из тренеров в штабе испанской "Севильи". Также Черышев возглавлял нижегородскую "Волгу", молодежную команду санкт-петербургского "Зенита", павлодарский "Иртыш" (Казахстан), саранскую "Мордовию". В июле 2018 года он был назначен главным тренером "Нижнего Новгорода".

Тренерскую карьеру Евдокимов начал в 2005 году в Центре подготовки футболистов "Камаза" из Набережных Челнов. Также он работал в клубах "Камаз-2", "Алнас", "СОЮЗ-Газпром", "Камаз". В 2012 году возглавил оренбургский "Газовик", с которым в сезоне-2015/16 вышел в Российскую премьер-лигу, в 2017 году возглавлял казахстанский "Тобол", в 2018 году - волгоградский "Ротор". Евдокимов дважды признавался лучшим тренером ФНЛ (2014/15 и 2015/16).

По итогам прошлого сезона "Нижний Новгород" занял четвертое место в первенстве Олимп-ФНЛ, благодаря чему попал в стыковые матчи за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). По итогам двух матчей с самарскими "Крыльями Советов" "Нижний Новгород" не сумел пробиться в высший дивизион чемпионата России. В нынешнем сезоне "Нижний Новгород" занимает 11-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.