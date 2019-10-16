Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Евдокимов сменил Черышева на посту главного тренера ФК "Нижний Новгород"

Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги
Главный тренер ФК "Нижний Новгород" Роберт Евдокимов Сергей Медведев/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Нижний Новгород" Роберт Евдокимов
© Сергей Медведев/ТАСС

ТАСС, 16 октября. Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород". Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Новым главным тренером клуба стал 49-летний Роберт Евдокимов, который был представлен футболистам и административному штабу клуба.

"За время своей работы в "Нижнем Новгороде" я занимался не только главной командой области, уделял большое внимание развитию детско-юношеского футбола в регионе, встречался с тренерами и их воспитанниками, проводил открытые уроки и мастер-классы, посетив 27 районов Нижегородской области. Горжусь тем, что вместе со мной работал высокопрофессиональный тренерский штаб, в состав которого вошли и бывшие футболисты клуба - Антон Хазов и Дмитрий Полянин. С командой постоянно работала и продолжает работать группа молодых нижегородских ребят, которых мы начали привлекать к играм за главную команду. Благодарю руководство и всех сотрудников клуба за совместную работу, за теплые, дружеские отношения, которые царят в коллективе, спасибо всем болельщикам "Нижнего Новгорода" за то, что вы всегда были с командой, продолжайте верить в нее и поддерживать ее", - сказал 50-летний Черышев.

Дмитрий Черышев является отцом Дениса Черышева, полузащитника сборной России и испанской "Валенсии". Тренерскую карьеру Черышев - старший начал в "Аранхуэсе", где в 2003 году был играющим тренером. С 2006 по 2010 год россиянин тренировал детскую команду мадридского "Реала", в 2015-2016 годах был одним из тренеров в штабе испанской "Севильи". Также Черышев возглавлял нижегородскую "Волгу", молодежную команду санкт-петербургского "Зенита", павлодарский "Иртыш" (Казахстан), саранскую "Мордовию". В июле 2018 года он был назначен главным тренером "Нижнего Новгорода".

Тренерскую карьеру Евдокимов начал в 2005 году в Центре подготовки футболистов "Камаза" из Набережных Челнов. Также он работал в клубах "Камаз-2", "Алнас", "СОЮЗ-Газпром", "Камаз". В 2012 году возглавил оренбургский "Газовик", с которым в сезоне-2015/16 вышел в Российскую премьер-лигу, в 2017 году возглавлял казахстанский "Тобол", в 2018 году - волгоградский "Ротор". Евдокимов дважды признавался лучшим тренером ФНЛ (2014/15 и 2015/16).

По итогам прошлого сезона "Нижний Новгород" занял четвертое место в первенстве Олимп-ФНЛ, благодаря чему попал в стыковые матчи за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). По итогам двух матчей с самарскими "Крыльями Советов" "Нижний Новгород" не сумел пробиться в высший дивизион чемпионата России. В нынешнем сезоне "Нижний Новгород" занимает 11-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Российские футболистки проиграли бразильянкам в матче за бронзу Всемирных пляжных игр
Встреча завершилась со счетом 3:4
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС