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ATP

Теннисисту Медведеву присвоили звание заслуженного мастера спорта России

В нынешнем сезоне он выиграл четыре турнира ATP, в том числе два - серии "Мастерс", а также дошел до финала US Open
Даниил Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Даниил Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков вручил теннисисту Даниилу Медведеву значок и удостоверение заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Церемония вручения прошла в среду. В мероприятии также принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Мне очень приятно получить знак и удостоверение "Заслуженный мастер спорта России", это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие, - сказал Медведев. - Очень обидно, что из-за плотного графика соревнований и усталости мне пришлось сняться с турнира "ВТБ Кубок Кремля", который я не пропускал пять лет подряд".

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он одержал семь побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Кроме того, он выходил в финалы турнира серии "Мастерс" в Монреале и турниров АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, всего он сыграл в девяти финалах (лучший результат сезона в мире). Россиянин квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичATPМедведев, Даниил Сергеевич
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