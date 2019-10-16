Российские футболистки проиграли бразильянкам в матче за бронзу Всемирных пляжных игр

ТАСС, 16 октября. Женская сборная России по пляжному футболу со счетом 3:4 проиграла команде Бразилии в матче за третье место на Всемирных пляжных играх. Соревнования проходят в Дохе.

В составе российской команды двумя голами отметилась Анастасия Горшкова, еще один мяч на счету Анны Черняковой.

Во вторник в полуфинале российская сборная уступила команде Испании (2:3). В финале, который пройдет позднее в среду, испанки встретятся с командой Великобритании.

В общем зачете Всемирных пляжных игр сборная России занимает седьмое место, имея в активе одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. Лидируют в зачете испанцы (6-0-2), на втором месте идут итальянцы (4-1-1), на третьем - японцы (3-2-0).

Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.