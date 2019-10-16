Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Российские футболистки проиграли бразильянкам в матче за бронзу Всемирных пляжных игр

Встреча завершилась со счетом 3:4

ТАСС, 16 октября. Женская сборная России по пляжному футболу со счетом 3:4 проиграла команде Бразилии в матче за третье место на Всемирных пляжных играх. Соревнования проходят в Дохе.

В составе российской команды двумя голами отметилась Анастасия Горшкова, еще один мяч на счету Анны Черняковой.

Во вторник в полуфинале российская сборная уступила команде Испании (2:3). В финале, который пройдет позднее в среду, испанки встретятся с командой Великобритании.

В общем зачете Всемирных пляжных игр сборная России занимает седьмое место, имея в активе одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. Лидируют в зачете испанцы (6-0-2), на втором месте идут итальянцы (4-1-1), на третьем - японцы (3-2-0).

Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Колобков провел встречу с министром иностранных дел Венгрии
Стороны обсудили взаимодействие стран в спортивной сфере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС