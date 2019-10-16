Губернатор назвал причины смены тренера ФК "Нижний Новгород"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Необходимость перемен в футбольном клубе "Нижний Новгород" послужила причиной увольнения Дмитрия Черышева с поста главного тренера команды. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба губернатора.

Черышев возглавил "Нижний Новгород" в июле 2018 года. По итогам прошлого сезона первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуб стал четвертым в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России, но уступил по сумме двух встреч (1:3, 1:0) самарским "Крыльям Советов". На данный момент "Нижний Новгород" занимает 11-е место в таблице первенства, имея в активе 21 очко после 17 матчей. Клуб пробился в 1/8 финала Олимп - Кубка России, обыграв на предыдущей стадии "Краснодар" со счетом 1:0.

"Прошедший сезон показал, что перемены ФК "Нижний Новгород" необходимы, - заявил Никитин. - Конечно, клуб вышел в 1/8 Кубка России, но в ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11-е место. Я благодарен Дмитрию Черышеву за проделанную работу и уверен, что сотрудничество с ним продолжится".

Новым главным тренером клуба стал 49-летний Роберт Евдокимов. "Главная задача - выход в премьер-лигу - не потеряла своей актуальности. Надеюсь, что опыт и профессиональные навыки Роберта Евдокимова помогут ее выполнить, и уже совсем скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой команды", - заключил Никитин.

Последним клубом Евдокимова был волгоградский "Ротор", который специалист возглавлял с мая по ноябрь 2018 года.