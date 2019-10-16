Тарпищев: профессионализм теннисиста Медведева является примером для подражания

Министр спорта РФ Павел Колобков в среду вручил Медведеву значок и удостоверение заслуженного мастера спорта России. В церемонии также принял участие Тарпищев. Во вторник 23-летний россиянин снялся с турнира в Москве "ВТБ Кубок Кремля", где был посеян под первым номером.

"Медведев достоин награды, и его профессионализм - пример для подражания, - сказал Тарпищев. - Сегодня, на встрече, мы больше часа общались с министром. Уже завтра Медведев покидает Москву".

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он одержал семь побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Кроме того, он выходил в финалы турнира серии "Мастерс" в Монреале и турниров АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, всего он сыграл в девяти финалах (лучший результат сезона в мире). Россиянин квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.