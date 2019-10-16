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Зимние олимпийские виды спорта

Кравцов уверен, что в новом сезоне установят много мировых рекордов в конькобежном спорте

Глава Союза конькобежцев России рассказал, что спортсмены показывают очень высокие результаты даже на предсезонных стартах

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Результаты, показанные конькобежцами и шорт-трекистами на предсезонных стартах, говорят о том, что в новом сезоне спортсмены смогут не раз обновить мировые рекорды. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

"Сейчас спортсмены уже в начале сезона показывают такие результаты, которые обычно демонстрируют на пике формы. Думаю, что в этом сезоне будут побиты рекорды как в шорт-треке, так и в конькобежном спорте", - сказал Кравцов.

В конькобежном спорте россиянам принадлежат два мировых рекорда: на дистанции 500 м (Павел Кулижников) и в женском командном спринте.

Первый этап Кубка мира по шорт-треку состоится 1-3 ноября Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет 15-17 ноября в Минске.

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Зимние олимпийские виды спорта
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Зимние олимпийские виды спорта
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