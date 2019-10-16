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Зимние олимпийские виды спорта

Глава Союза конькобежцев России считает, что Виктор Ан способен на многое в новом сезоне

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку в феврале 2019 года принял решение возобновить тренировки после паузы в карьере

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан способен на многое в новом сезоне. Такое мнение в среду ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В сентябре на международном Кубке Союза конькобежцев России в Коломне Ан одержал победу на дистанции 1000 м. Для спортсмена этот турнир стал первым соревновательным стартом за 1,5 года. В сентябре 2018 года Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки.

"Виктор Ан всегда на многое способен. В сентябре он участвовал в Кубке СКР, получились серьезные соревнования с участием сильных международных спортсменов - голландцев, южнокорейцев. Но все-таки в Коломне собралась не все самые лучшие шорт-трекисты мира, так что будет очень интересно посмотреть на первый этап Кубка мира. Тем более, что он пройдет в Солт-Лейк-Сити на быстром льду", - отметил Кравцов.

С апреля 2019 года в тренерский штаб сборной России по шорт-треку входит олимпийский чемпион в эстафете Владимир Григорьев, завершивший соревновательную карьеру. Также тренером национальной команды является двукратная чемпионка Европы Татьяна Бородулина.

"У нас молодой тренерский штаб в сборной по шорт-треку. Может быть, им пока не хватает тренерского опыта, но они очень многое знают как спортсмены и работали с множеством специалистов, в том числе иностранных. К тому же у них нет языкового барьера" - отметил Кравцов.

33-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Виктор Ан трижды стал чемпионом Игр в Сочи, дважды - чемпионом мира и восемь раз - чемпионом Европы.

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