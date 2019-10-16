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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Павел Колобков считает, что гендиректор РУСАДА своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины
Министр спорта РФ Павел Колобков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о высказываниях в СМИ Гануса.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 23 сентября инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, которая была передана WADA в первой половине 2019 года. Во вторник газета The New York Times опубликовала заявление Гануса о том, что люди, близкие к российским властям, якобы подменили данные базы московской антидопинговой лаборатории, что стало причиной претензий WADA к РУСАДА.

"Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания, - сказал Колобков, комментируя заявление Гануса. - Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины".

"Мы работаем в сотрудничестве с международными организациями - Всемирным антидопинговым агентством, Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями - и будем продолжать эту линию", - добавил министр.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории. Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных.

8 октября Колобков сообщил, что в адрес WADA направлены объяснения по всем вопросам, связанным с базой данных.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спортаКолобков, Павел АнатольевичГанус, Юрий Александрович
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