Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов прооперирован в Германии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов перенес операцию в Германии на травмированной кисти. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

"Гаджимагомедов был прооперирован в Германии. Восстановление займет около месяца", - сказал собеседник агентства.

22-летний Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. Спортсмен выступает в весовой категории до 91 кг. Также он является победителем Европейских игр 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.