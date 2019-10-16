Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов прооперирован в Германии

Восстановление спортсмена займет около месяца

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов перенес операцию в Германии на травмированной кисти. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

"Гаджимагомедов был прооперирован в Германии. Восстановление займет около месяца", - сказал собеседник агентства.

22-летний Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. Спортсмен выступает в весовой категории до 91 кг. Также он является победителем Европейских игр 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Сборная России по керлингу досрочно вышла в плей-офф на чемпионате мира в миксте
Россияне победили команду Финляндии со счетом 7:5
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС