Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по керлингу досрочно вышла в плей-офф на чемпионате мира в миксте

Россияне победили команду Финляндии со счетом 7:5

ТАСС, 16 октября. Сборная России по керлингу обыграла команду Финляндии со счетом 7:5 на чемпионате мира среди смешанных команд. Турнир проходит в шотландском Абердине.

В составе российской сборной выступают Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова.

В турнирной таблице группы Е российская команда занимает первое место, одержав в шести матчах шесть побед. В заключительном матче группового этапа российские керлингисты сыграют против команды Франции в четверг. Также в плей-офф вышли команды Канады (группа А), Дании (группа В), Испании (группа С), Шотландии и Ирландии (группа D) и Швейцарии (группа Е).

В турнире принимают участие 40 команд, которые разделены на пять групп. В плей-офф выйдут по три лучшие сборные из каждой группы, а также одна лучшая команда, занявшая четвертое место. Матчи 1/8 и 1/4 финала пройдут 18 октября.

Чемпионат мира среди смешанных команд проводится с 2015 года. Сборная России выигрывала золото (2016) и бронзовые медали (2018). Действующим чемпионом мира является команда Канады.

Турнир завершится 19 октября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Бокс
Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов прооперирован в Германии
Восстановление спортсмена займет около месяца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС