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Футбол в России

СМИ: главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить ФК "Динамо"

Также как о кандидате говорят о бывшем наставнике "Динамо" Дане Петреску

ТАСС, 16 октября. Московский футбольный клуб "Динамо" заинтересован в услугах главного тренера молодежной сборной Польши Чеслава Михневича. Об этом сообщает польский портал Meczyki.

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5 октября руководство "Динамо" приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды, он возглавлял бело-голубых с октября 2017 года. 8 октября исполняющим обязанности главного тренера был назначен Кирилл Новиков, также возглавляющий молодежную команду клуба.

По информации портала, на пост главного тренера "Динамо" также претендует румынский специалист Дан Петреску, работавший в московском клубе с 2012 по 2014 год.

Михневичу 49 лет, он занимает пост главного тренера молодежной сборной Польши с 2017 года. Михневич возглавлял польские клубы "Лех", с которым стал обладателем Кубка и Суперкубка Польши (2004), и "Заглембе" (Любин), выйдя в высший дивизион чемпионата страны и выиграв с ним Суперкубок Польши (2007). Позднее он тренировал ряд польских клубов, однако не сумел добиться значимых успехов.

"Динамо" не может одержать победу на протяжении пяти матчей в чемпионате России, 25 сентября бело-голубые потерпели поражение на выезде от владивостокского "Луча" (0:1) в 1/16 финала Олимп - Кубка России и покинули турнир. В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 10 очков после 12 встреч. В следующем матче московский клуб на домашнем поле сыграет с "Краснодаром" 20 октября.

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