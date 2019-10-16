Российские баскетболисты завоевали золото Всемирных пляжных игр в Катаре

ТАСС, 16 октября. Мужская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Бразилии в финальном матче Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 21:19. В составе российской команды играли Иван Храмов, Даниил Абрамовский, Василий Бердников и Дмитрий Чебуркин.

Бронзовые медали завоевали представители Монголии, которые в матче за третье место оказались сильнее украинцев (20:16).

В медальном зачете Всемирных пляжных игр сборная России занимает шестое место, имея в активе две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Лидирует команда Испании (7-1-2), на втором месте идет сборная Бразилии (4-4-3), замыкает тройку сборная Италии (4-1-1).

Первые Всемирные пляжные игры завершатся позднее в среду.