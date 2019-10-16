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Еврокубки

"Локомотив-Кубань" победил французский "Лимож" в матче баскетбольного Еврокубка

Встреча третьего тура группового этапа завершилась со счетом 86:75

ТАСС, 16 октября. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" (Краснодар) одержал победу над французским "Лиможем" со счетом 86:75 в матче третьего тура группового этапа Еврокубка. Встреча прошла в краснодарском "Баскет-холле" в присутствии 2542 зрителей.

Самым результативным игроком стал защитник "Лиможа" Винсент Сэнфорд, набравший 24 очка. В составе "Локомотива" 17 очков набрал Алан Уильямс, по 14 очков на счету Сэма Деккера и Уилла Каммингса.

В турнирной таблице группы В на первом месте идет сербский "Партизан" (три победы, три матча). У российского клуба две победы в трех матчах, он занимает второе место. Далее идут "Лимож", итальянская "Венеция", турецкий "Тофаш" и литовский "Ритас". В топ-16 выйдут по четыре команды из четырех групп по итогам десяти туров.

В следующем матче "Локомотив-Кубань" примет "Партизан", игра пройдет 22 октября.

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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