Российские футболисты стали вторыми на Всемирных пляжных играх

ТАСС, 16 октября. Мужская сборная России по пляжному футболу со счетом 3:9 проиграла команде Бразилии в финальном матче на Всемирных пляжных играх, которые проходили в Дохе.

В составе российской команды голами отметились Артур Папоротный, Федор Земсков и Алексей Макаров. Бронзовыми призерами турнира стали иранские футболисты, которые переиграли итальянцев (основное время - 5:5, 3:1 - по пенальти).

В общем зачете Всемирных пляжных игр сборная России заняла шестое место, завоевав две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Первое место в общем зачете заняла сборная Испании (7-1-2), второе - команда Бразилии (5-4-3), третье - команда Италии (4-1-1).

Первые в истории Всемирные пляжные игры прошли в Катаре с 12 по 16 октября. Соревнования прошли под эгидой Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). На соревнованиях были представлены 14 спортивных дисциплин. Следующие Всемирные пляжные игры пройдут в 2021 году, место проведения пока неизвестно.