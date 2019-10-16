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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисист Хачанов заявил, что "выжил" в матче с Кольшрайбером только благодаря болельщикам

Россиянин отыграл пять матчболов у немца Филиппа Кольшрайбера
Карен Хачанов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов сумел "выжить" в трехсетовом матче с немцем Филиппом Кольшрайбером на турнире "ВТБ Кубок Кремля" только благодаря болельщикам. Об этом он заявил журналистам.

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Хачанов вышел в 1/4 финала "ВТБ Кубка Кремля", отыграв пять матчболов у Кольшрайбера

Встреча второго круга завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу 23-летнего российского спортсмена. По ходу третьего сета Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, отыграл пять матчболов.

"Сегодня был сложнейший матч, и я сумел выжить только благодаря поддержке зрителей. Честно говоря, я не ожидал, что столько народу придет на первый матч (россиянин стартовал со второго круга - прим. ТАСС), - признался Хачанов. - После того, как я выжил в такой встрече, то тем более постараюсь защитить титул".

Хачанов является действующим победителем "ВТБ Кубка Кремля"

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, который обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну (5:7, 6:1, 6:3).

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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