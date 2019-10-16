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Допинг-скандал вокруг российского спорта

В Конгрессе США одобрили законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор

Документ получил название "Антидопинговый акт Родченкова". Теперь его должна будет рассмотреть Палата представителей полного состава

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил в среду законопроект, который предполагает привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к преступным сговорам с целью применения допинга и других запрещенных веществ для получения преимуществ в крупных спортивных состязаниях. Трансляция заседания комитета велась на его сайте.

Документ получил название "Антидопинговый акт Родченкова" (The Rodchenkov Anti-Doping Act) по имени главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Аналогичный законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете Сената.

Эта инициатива предполагает "введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов", а также "возмещение ущерба для жертв таких сговоров". Кроме того, законопроект предусматривает "предоставление защиты информаторам от ответных мер против них". Теперь его должна будет рассмотреть Палата представителей полного состава.

В прошлом году аналогичная инициатива уже вносилась в Конгресс, но так и не была утверждена даже на уровне профильных комитетов. В начале года ее пришлось вносить заново, поскольку с января к работе приступили Палата представителей и Сенат нового созыва.

Родченков, который с января 2016 года находится в США, в России обвиняется по двум уголовным делам - по обвинению в злоупотреблении полномочиями и в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Суд избрал заочный арест в отношении него по данным делам.

Теги
СШАРоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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