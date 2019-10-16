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КХЛ

Знарок: хоккеисты "Спартака" допустили детские ошибки в третьем периоде матча с "Сибирью"

Московский клуб проиграл на своей площадке со счетом 1:2

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" допустили нелепые ошибки в третьем периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против новосибирской "Сибири". Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

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В среду "Спартак" потерпел домашнее поражение от "Сибири" со счетом 1:2. В составе гостей шайбы забросили Евгений Чесалин (42-я минута) и Александр Шаров (52). У хозяев отличился Артем Федоров (23).

"Надо моменты свои реализовывать, конечно, - сказал Знарок. - Мы не использовали большинство, у нас их было немало сегодня. В третьем периоде допустили детские ошибки. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, ситуация у нас сейчас не очень хорошая, но по 7-8 тысяч приходят и поддерживают нас".

"Спартак" потерпел третье поражение подряд. "В чем причина поражений? Надо забивать, с одной шайбой ничего не выиграешь, к тому же, за два месяца трудно пока наладить связи между всеми пятерками. Я хочу сейчас сам разобраться во всем", - заключил Знарок.

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин отметил игру своих подопечных в третьем периоде. "Я хотел бы поблагодарить ребят, они вышли на третий период, как на последнюю игру в чемпионате. Мы [тренерский штаб] поговорили с хоккеистами во втором перерыве по-мужски, и это сработало. Отличная поддержка у нас сегодня была, болельщиков было слышно весь матч, без них мы бы не добились сегодняшнего результата", - заявил специалист.

"Спартак" занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 18 очков после 19 матчей. "Сибирь" идет пятой на Востоке, имея в активе 22 очка после 17 встреч.

Теги
Знарок, Олег Валерьевич
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