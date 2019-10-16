Войнова и Шмелева шестой раз подряд выиграли командный спринт на ЧЕ по велотреку

ТАСС, 16 октября. Женская сборная России заняла первое место в командном спринте на чемпионате Европы по велотреку. Соревнования проходят в голландском Апелдорне.

За сборную России выступали Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Екатерина Роговая (в запасе). Второе место заняла команда Германии, бронза досталась представительницам Нидерландов.

Это первая медаль для россиян на стартовавшем в среду европейском первенстве. В первый день соревнований было разыграно четыре комплекта наград.

26-летняя Войнова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, в ее активе четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира. 24-летняя Шмелева также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, она является обладательницей четырех золотых, трех серебряных и трех бронзовых медалей мировых первенств. Войнова и Шмелева выиграли золото в командном спринте на шестом чемпионате Европы подряд.

Соревнования завершатся 20 октября.