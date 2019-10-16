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КХЛ

Гудачек: ХК "Спартак" не создал голевых моментов в третьем периоде матча с "Сибирью"

Красно-белые потерпели домашнее поражение со счетом 1:2 в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Игроки "Спартака" не смогли создать опасных моментов у ворот новосибирской "Сибири" в третьем периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким мнением с ТАСС поделился вратарь красно-белых Юлиус Гудачек.

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"Спартак" дома уступил "Сибири" со счетом 1:2. В составе "Сибири" шайбы забросили Евгений Чесалин (42-я минута) и Александр Шаров (52). У "Спартака" отличился Артем Федоров (23).

"Сегодня был быстрый матч, - сказал Гудачек. - "Сибирь" здорово каталась, у нас была разная игра сегодня: то 10 минут мы хорошо двигаемся, то потом не получается ничего. В третьем периоде вообще надо было больше цепляться за шайбу и не делать ошибок в нашей зоне. По сути, мы отдали два гола, "Сибирь" бы не забросила обе шайбы, если бы не наши ошибки".

"Мы мало бросали, не создали стопроцентных моментов в третьей половине встречи. Нам нужно было создать трафик у ворот "Сибири", чтобы вратарь шайбу не видел. Алексей Красиков (вратарь "Сибири") сделал много сейвов сегодня, но он видел все броски", - добавил Гудачек.

В следующем матче 20 октября красно-белые сыграют на выезде с петербургским СКА. "Мы сможем восстановиться психологически после этого поражения, это часть профессиональной жизни. Не важно, против кого мы играем, мы должны восстановиться и готовиться к следующей игре. В сезоне мы хорошо играем против лидеров, хотя СКА - очень тяжелый соперник, у них отличный подбор хоккеистов", - заключил Гудачек.

"Спартак" потерпел третье поражение подряд и расположился на седьмой строчке в Западной конференции после 19 матчей, набрав 18 очков. "Сибирь" занимает пятое место на Востоке, имея в активе 22 очка после 17 встреч.

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