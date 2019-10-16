Капризов: хоккеисты ЦСКА не показали лучшей игры в матче с "Динамо"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА не продемонстрировал своей лучшей игры в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо". Такое мнение журналистам высказал нападающий ЦСКА Кирилл Капризов.

Встреча в среду завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.

"Не совсем свою игру показали, могли намного быстрее по скорости действовать. Мы сейчас после игры разберем. Пока сложно сказать, почему "Динамо" поддавило в третьем периоде", - сказал Капризов.

На девятой минуте первого периода большим штрафом и дисциплинарным до конца игры был наказан партнер Капризова по звену Линден Вей. "Конечно, когда много времени остается играть, неприятно терять игрока. Если честно, я не видел момента, но потом спросил у судьи, он сказал, что был колющий удар. Мы сегодня не так хорошо лезли на удаления, поэтому у "Динамо" ноль минут штрафа", - отметил Капризов.

ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы дома 19 сентября встретятся с челябинским "Трактором".