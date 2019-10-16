Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

На мастерстве. ЦСКА не показал лучшей игры, но победил "Динамо" в матче КХЛ

Бело-голубые уступили со счетом 1:2, несмотря на то, что провели одну из лучших игр в сезоне
Фото {{sliderIndex+1}} из 11
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 11

Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал волевую победу над "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

На эту тему
ЦСКА шестой раз подряд обыграл в гостях московское "Динамо" в КХЛ

Матч на "ВТБ-Арене" в Петровском парке посетили 8793 зрителя, что является лучшим показателем домашних игр бело-голубых в нынешнем сезоне. Ранее наибольшее количество болельщиков было на другом дерби - со "Спартаком". Та встреча прошла 6 сентября в присутствии 7637 человек и завершилась победой "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме. Рекорд посещаемости составляет 10797 зрителей, он был установлен на матче открытия арены с "Автомобилистом" (2:0) 4 января нынешнего года.

Обе команды подходили к матчу в хорошей форме. ЦСКА одержал четыре победы подряд и вышел на привычное для себя первое место в Западной конференции. "Динамо" в двух играх домашней серии с одинаковым счетом 6:3 обыграло "Автомобилист" и "Металлург". Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов после встречи с командой из Магнитогорска отмечал, что сумел найти три оптимальных сочетания в нападении.

В матче с армейцами все тройки изменений не претерпели. В обороне место Артема Волкова в паре с Андреем Мироновым занял Михаил Григорьев, также восьмым защитником на игру был заявлен Сергей Бойков. Главное изменение произошло на последнем рубеже "Динамо", где Александра Еременко заменил Иван Бочаров.

ЦСКА из-за травм не могли помочь нападающие Михаил Григоренко и капитан команды Сергей Андронов. "Андронов ближайшие игры не сыграет, Мишка в общей группе уже катался сегодня", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Волевая победа ЦСКА

Встреча началась на высоких скоростях. Обе команды имели несколько моментов для того, чтобы открыть счет. На девятой минуте первого периода большим штрафом и дисциплинарным до конца игры был наказан форвард армейцев Линден Вей. Учитывая потерю Григоренко, ЦСКА остался без двух сильнейших центрфорвардов.

На эту тему

"По правилам это пять минут, но умышленного удара там не было, стечение обстоятельств. Хоккей - это достаточно жесткая игра, такое случается", - отметил Никитин.

"Конечно, когда много времени остается играть, неприятно терять игрока. Если честно, я не видел момента, но потом спросил у судьи, он сказал, что был колющий удар. Мы сегодня не так хорошо лезли на удаления, поэтому у "Динамо" ноль минут штрафа", - сказал нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, который играл с Веем в одном звене.

"Динамо" на исходе пятиминутного большинства сумело открыть счет, после передачи Вадима Шипачева точным броском отметился Андре Петерссон. До конца периода бело-голубые трижды могли увеличить преимущество в счете. Нападающие команды выходили один на один с вратарем ЦСКА Ильей Сорокиным, который раз за разом выигрывал дуэли. Имели свои моменты и армейцы, но стартовая двадцатиминутка закончилась со счетом 1:0.

По истечении двух минут второго периода ЦСКА сумел сравнять счет, Антон Слепышев остался один перед воротами Бочарова и уверенно переиграл вратаря. Армейцы по ходу периода провели несколько позиционных атак, динамовцы же в основном искали счастье в контратаках. Благодаря хорошей игре вратарей счет остался неизменным.

Начало третьего периода прошло в равной борьбе, но по истечении пяти минут Максим Мамин точным броском из-под защитника вывел ЦСКА вперед. Во второй половине заключительного отрезка встречи хозяева отчаянно штурмовали ворота Сорокина, но голкипер ЦСКА был безупречен, несколько раз он спас свою команду. В одной из позиционных атак бело-голубые примерно на минуту заперли армейцев в их зоне и трижды попали в каркас ворот. Удача в дерби отвернулась от "Динамо", а ЦСКА одержал очередную победу, не показав красивой игры.

"Динамо" подвела реализация

На данный момент команды обладают исполнителями разного уровня, только тройка Шипачева с Петерссоном и Дмитрием Яшкиным по уровню мастерства сопоставима с армейскими. Динамовцы провели, возможно, свой лучший матч в нынешнем сезоне, учитывая уровень соперника, но все равно не сумели набрать очков. Команда Крикунова не уступала действующему чемпиону и лидеру нынешнего регулярного чемпионата, но в завершающей стадии атак хоккеистам не хватило мастерства, а где-то и везения. Очередной великолепный матч провел Сорокин, а вот вратарь "Динамо" Иван Бочаров в эпизоде со второй пропущенной шайбой свою команду не выручил.

ЦСКА продлил серию побед в чемпионате до пяти матчей, "Динамо" в шестой раз подряд уступило ЦСКА на домашней арене, команда не может победить армейцев на своем льду с января 2017 года. Прошедшая встреча была похожа на четвертую игру четвертьфинальной серии плей-офф сезона-2018/19 между этими же командами, тогда волевую победу с таким же счетом одержал ЦСКА. Динамовцы действовали дисциплинированно и ни разу не оставались в меньшинстве, удаление Вея и вовсе осталось единственным в матче.

"Мы забросили всего одну шайбу, хотя имели моменты, чтобы забить не одну. В целом я доволен действиями своих подопечных, но проиграть 1:2 всегда неприятно, проще 0:5, когда понимаешь, что чисто. А так, получилось, что мы не использовали свои моменты, будем работать дальше над этим", - отметил Крикунов.

"Создавали моменты, значит, рисунок игры был неплохим, надо забивать голы, как еще выигрывать? Забивать не можем, значит, надо тренироваться. Было много моментов, в штанги попадали, но не получилось использовать, значит, мы плохо что-то делали", - сказал Шипачев.

Капризов также подчеркнул, что ЦСКА не показал своей лучшей игры. ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции, "Динамо" имеет в активе 21 очко и идет на четвертом месте. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с китайским "Куньлунем" 19 октября. В тот же день ЦСКА дома встретится с челябинским "Трактором".

"Динамо", вероятнее всего, отправится на выезд на Дальний Восток без двух своих лучших снайперов. Андре Петерссон (7 голов) и Вячеслав Кулемин (6) получили травмы по ходу третьего периода матча с ЦСКА. "Потеряли, похоже, Петерссона, но там был чистый силовой прием, вопросов нет. Кулемин - 50 на 50, может, выйдет", - рассказал Крикунов.

Шипачев догнал Капризова

Матч между "Динамо" и ЦСКА стал противостоянием команд двух лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата - Капризова и Шипачева. До начала встречи форвард ЦСКА опережал динамовца на одно очко, но в среду капитан бело-голубых благодаря голевой передаче догнал армейца. Оба нападающих набрали по 21 очку, но Капризов продолжает лидировать благодаря большему количеству заброшенных шайб (12). В активе Шипачева 6 голов и 15 голевых передач.

На эту тему

Капризов в прошлом сезоне с 30 голами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. По окончании нынешнего сезона у 22-летнего форварда ЦСКА заканчивается контракт с клубом. Права на россиянина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) принадлежат "Миннесоте". Учитывая введение жесткого потолка зарплат, вероятность отъезда Капризова за океан очень высока.

"Капризов в полном порядке, и парень он хороший. Думаю, что его ждет суперское будущее", - отметил после матча Шипачев.

Сам он в НХЛ закрепиться не смог. Он провел три матча и забросил одну шайбу за "Вегас" в сезоне-2017/18, после чего перестал попадать в основной состав. Форвард отказался выступать за фарм-клуб, вернулся в КХЛ (в СКА) и стал олимпийским чемпионом 2018 года. Ранее в составе СКА Шипачев дважды выигрывал Кубок Гагарина, также он является чемпионом мира 2014 года, а на мировом первенстве 2016 года стал лучшим бомбардиром.

"Шипачев - хороший игрок, он уже много лет это доказывает. Стараюсь не обращать внимания на бомбардирскую гонку, главное, что команда выигрывает", - сказал Капризов.

В нынешнем регулярном чемпионате "Динамо" и ЦСКА сыграют еще трижды. Ближайшая встреча пройдет на "ЦСКА-Арене" 4 декабря.

"Спартак" не смог приблизиться к "Динамо"

Московский "Спартак", отстававший от "Динамо" на три очка, не сумел воспользоваться осечкой принципиального соперника. Красно-белые на своем льду проиграли новосибирской "Сибири" со счетом 1:2 и потерпели третье поражение подряд. После двух периодов "Спартак" вел в счете, после чего начал совершать ошибки и упустил нити игры.

На эту тему

"Надо моменты свои реализовывать, конечно. Мы не использовали большинство, у нас было немало шансов для этого сегодня. В третьем периоде допустили детские ошибки", - отметил главный тренер "Спартака" Олег Знарок.

"В третьем периоде надо было больше цепляться за шайбу и не делать ошибок в нашей зоне. По сути, мы отдали два гола, "Сибирь" бы не забросила обе шайбы, если бы не наши ошибки. Мы мало бросали, не создали стопроцентных моментов в третьем периоде встречи", - подчеркнул вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек.

Знарок поле игры также отметил, что ему пока не удалось найти оптимальные сочетания форвардов. Следующий матч "Спартак" проведет 20 октября на выезде с петербургским СКА.

В других встречах среды рижское "Динамо" на выезде переиграло "Барыс" со счетом 4:3 в овертайме, с аналогичным результатом "Металлург" одолел в гостях "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА18131101264-2431
2СКА1992011646-3724
3Витязь1791310344-2727
4Динамо Мск1981021748-4721
5Торпедо1963110849-5021
6Йокерит1562101543-4119
7Спартак1941213845-5218
8Северсталь1841301942-5017
9Динамо Мн1742021846-5015
10Сочи1841014835-4915
11Локомотив17700001039-4714
12Динамо Р18330001230-6712
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс16130000356-2926
2Авангард17101012351-3625
3Барыс17110002436-2724
4Салават Юлаев1890120641-3822
5Сибирь1790022434-3322
6Адмирал1763200634-3322
7Автомобилист1863102646-4322
8Трактор20620111035-4818
9Металлург Мг1951031942-5216
10Куньлунь1841202938-4916
11Амур1850103929-3615
12Нефтехимик19411121038-4715

 

Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Шахматист Придорожный стал чемпионом России в рапиде
Гроссмейстер набрал 8,5 очков и обошел соперников благодаря дополнительным показателям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС