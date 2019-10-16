На мастерстве. ЦСКА не показал лучшей игры, но победил "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал волевую победу над "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Матч на "ВТБ-Арене" в Петровском парке посетили 8793 зрителя, что является лучшим показателем домашних игр бело-голубых в нынешнем сезоне. Ранее наибольшее количество болельщиков было на другом дерби - со "Спартаком". Та встреча прошла 6 сентября в присутствии 7637 человек и завершилась победой "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме. Рекорд посещаемости составляет 10797 зрителей, он был установлен на матче открытия арены с "Автомобилистом" (2:0) 4 января нынешнего года.
Обе команды подходили к матчу в хорошей форме. ЦСКА одержал четыре победы подряд и вышел на привычное для себя первое место в Западной конференции. "Динамо" в двух играх домашней серии с одинаковым счетом 6:3 обыграло "Автомобилист" и "Металлург". Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов после встречи с командой из Магнитогорска отмечал, что сумел найти три оптимальных сочетания в нападении.
В матче с армейцами все тройки изменений не претерпели. В обороне место Артема Волкова в паре с Андреем Мироновым занял Михаил Григорьев, также восьмым защитником на игру был заявлен Сергей Бойков. Главное изменение произошло на последнем рубеже "Динамо", где Александра Еременко заменил Иван Бочаров.
ЦСКА из-за травм не могли помочь нападающие Михаил Григоренко и капитан команды Сергей Андронов. "Андронов ближайшие игры не сыграет, Мишка в общей группе уже катался сегодня", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Волевая победа ЦСКА
Встреча началась на высоких скоростях. Обе команды имели несколько моментов для того, чтобы открыть счет. На девятой минуте первого периода большим штрафом и дисциплинарным до конца игры был наказан форвард армейцев Линден Вей. Учитывая потерю Григоренко, ЦСКА остался без двух сильнейших центрфорвардов.
"По правилам это пять минут, но умышленного удара там не было, стечение обстоятельств. Хоккей - это достаточно жесткая игра, такое случается", - отметил Никитин.
"Конечно, когда много времени остается играть, неприятно терять игрока. Если честно, я не видел момента, но потом спросил у судьи, он сказал, что был колющий удар. Мы сегодня не так хорошо лезли на удаления, поэтому у "Динамо" ноль минут штрафа", - сказал нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, который играл с Веем в одном звене.
"Динамо" на исходе пятиминутного большинства сумело открыть счет, после передачи Вадима Шипачева точным броском отметился Андре Петерссон. До конца периода бело-голубые трижды могли увеличить преимущество в счете. Нападающие команды выходили один на один с вратарем ЦСКА Ильей Сорокиным, который раз за разом выигрывал дуэли. Имели свои моменты и армейцы, но стартовая двадцатиминутка закончилась со счетом 1:0.
По истечении двух минут второго периода ЦСКА сумел сравнять счет, Антон Слепышев остался один перед воротами Бочарова и уверенно переиграл вратаря. Армейцы по ходу периода провели несколько позиционных атак, динамовцы же в основном искали счастье в контратаках. Благодаря хорошей игре вратарей счет остался неизменным.
Начало третьего периода прошло в равной борьбе, но по истечении пяти минут Максим Мамин точным броском из-под защитника вывел ЦСКА вперед. Во второй половине заключительного отрезка встречи хозяева отчаянно штурмовали ворота Сорокина, но голкипер ЦСКА был безупречен, несколько раз он спас свою команду. В одной из позиционных атак бело-голубые примерно на минуту заперли армейцев в их зоне и трижды попали в каркас ворот. Удача в дерби отвернулась от "Динамо", а ЦСКА одержал очередную победу, не показав красивой игры.
"Динамо" подвела реализация
На данный момент команды обладают исполнителями разного уровня, только тройка Шипачева с Петерссоном и Дмитрием Яшкиным по уровню мастерства сопоставима с армейскими. Динамовцы провели, возможно, свой лучший матч в нынешнем сезоне, учитывая уровень соперника, но все равно не сумели набрать очков. Команда Крикунова не уступала действующему чемпиону и лидеру нынешнего регулярного чемпионата, но в завершающей стадии атак хоккеистам не хватило мастерства, а где-то и везения. Очередной великолепный матч провел Сорокин, а вот вратарь "Динамо" Иван Бочаров в эпизоде со второй пропущенной шайбой свою команду не выручил.
ЦСКА продлил серию побед в чемпионате до пяти матчей, "Динамо" в шестой раз подряд уступило ЦСКА на домашней арене, команда не может победить армейцев на своем льду с января 2017 года. Прошедшая встреча была похожа на четвертую игру четвертьфинальной серии плей-офф сезона-2018/19 между этими же командами, тогда волевую победу с таким же счетом одержал ЦСКА. Динамовцы действовали дисциплинированно и ни разу не оставались в меньшинстве, удаление Вея и вовсе осталось единственным в матче.
"Мы забросили всего одну шайбу, хотя имели моменты, чтобы забить не одну. В целом я доволен действиями своих подопечных, но проиграть 1:2 всегда неприятно, проще 0:5, когда понимаешь, что чисто. А так, получилось, что мы не использовали свои моменты, будем работать дальше над этим", - отметил Крикунов.
"Создавали моменты, значит, рисунок игры был неплохим, надо забивать голы, как еще выигрывать? Забивать не можем, значит, надо тренироваться. Было много моментов, в штанги попадали, но не получилось использовать, значит, мы плохо что-то делали", - сказал Шипачев.
Капризов также подчеркнул, что ЦСКА не показал своей лучшей игры. ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции, "Динамо" имеет в активе 21 очко и идет на четвертом месте. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с китайским "Куньлунем" 19 октября. В тот же день ЦСКА дома встретится с челябинским "Трактором".
"Динамо", вероятнее всего, отправится на выезд на Дальний Восток без двух своих лучших снайперов. Андре Петерссон (7 голов) и Вячеслав Кулемин (6) получили травмы по ходу третьего периода матча с ЦСКА. "Потеряли, похоже, Петерссона, но там был чистый силовой прием, вопросов нет. Кулемин - 50 на 50, может, выйдет", - рассказал Крикунов.
Шипачев догнал Капризова
Матч между "Динамо" и ЦСКА стал противостоянием команд двух лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата - Капризова и Шипачева. До начала встречи форвард ЦСКА опережал динамовца на одно очко, но в среду капитан бело-голубых благодаря голевой передаче догнал армейца. Оба нападающих набрали по 21 очку, но Капризов продолжает лидировать благодаря большему количеству заброшенных шайб (12). В активе Шипачева 6 голов и 15 голевых передач.
Капризов в прошлом сезоне с 30 голами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. По окончании нынешнего сезона у 22-летнего форварда ЦСКА заканчивается контракт с клубом. Права на россиянина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) принадлежат "Миннесоте". Учитывая введение жесткого потолка зарплат, вероятность отъезда Капризова за океан очень высока.
"Капризов в полном порядке, и парень он хороший. Думаю, что его ждет суперское будущее", - отметил после матча Шипачев.
Сам он в НХЛ закрепиться не смог. Он провел три матча и забросил одну шайбу за "Вегас" в сезоне-2017/18, после чего перестал попадать в основной состав. Форвард отказался выступать за фарм-клуб, вернулся в КХЛ (в СКА) и стал олимпийским чемпионом 2018 года. Ранее в составе СКА Шипачев дважды выигрывал Кубок Гагарина, также он является чемпионом мира 2014 года, а на мировом первенстве 2016 года стал лучшим бомбардиром.
"Шипачев - хороший игрок, он уже много лет это доказывает. Стараюсь не обращать внимания на бомбардирскую гонку, главное, что команда выигрывает", - сказал Капризов.
В нынешнем регулярном чемпионате "Динамо" и ЦСКА сыграют еще трижды. Ближайшая встреча пройдет на "ЦСКА-Арене" 4 декабря.
"Спартак" не смог приблизиться к "Динамо"
Московский "Спартак", отстававший от "Динамо" на три очка, не сумел воспользоваться осечкой принципиального соперника. Красно-белые на своем льду проиграли новосибирской "Сибири" со счетом 1:2 и потерпели третье поражение подряд. После двух периодов "Спартак" вел в счете, после чего начал совершать ошибки и упустил нити игры.
"Надо моменты свои реализовывать, конечно. Мы не использовали большинство, у нас было немало шансов для этого сегодня. В третьем периоде допустили детские ошибки", - отметил главный тренер "Спартака" Олег Знарок.
"В третьем периоде надо было больше цепляться за шайбу и не делать ошибок в нашей зоне. По сути, мы отдали два гола, "Сибирь" бы не забросила обе шайбы, если бы не наши ошибки. Мы мало бросали, не создали стопроцентных моментов в третьем периоде встречи", - подчеркнул вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек.
Знарок поле игры также отметил, что ему пока не удалось найти оптимальные сочетания форвардов. Следующий матч "Спартак" проведет 20 октября на выезде с петербургским СКА.
В других встречах среды рижское "Динамо" на выезде переиграло "Барыс" со счетом 4:3 в овертайме, с аналогичным результатом "Металлург" одолел в гостях "Сочи".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|18
|13
|1
|1
|0
|1
|2
|64-24
|31
|2
|СКА
|19
|9
|2
|0
|1
|1
|6
|46-37
|24
|3
|Витязь
|17
|9
|1
|3
|1
|0
|3
|44-27
|27
|4
|Динамо Мск
|19
|8
|1
|0
|2
|1
|7
|48-47
|21
|5
|Торпедо
|19
|6
|3
|1
|1
|0
|8
|49-50
|21
|6
|Йокерит
|15
|6
|2
|1
|0
|1
|5
|43-41
|19
|7
|Спартак
|19
|4
|1
|2
|1
|3
|8
|45-52
|18
|8
|Северсталь
|18
|4
|1
|3
|0
|1
|9
|42-50
|17
|9
|Динамо Мн
|17
|4
|2
|0
|2
|1
|8
|46-50
|15
|10
|Сочи
|18
|4
|1
|0
|1
|4
|8
|35-49
|15
|11
|Локомотив
|17
|7
|0
|0
|0
|0
|10
|39-47
|14
|12
|Динамо Р
|18
|3
|3
|0
|0
|0
|12
|30-67
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|16
|13
|0
|0
|0
|0
|3
|56-29
|26
|2
|Авангард
|17
|10
|1
|0
|1
|2
|3
|51-36
|25
|3
|Барыс
|17
|11
|0
|0
|0
|2
|4
|36-27
|24
|4
|Салават Юлаев
|18
|9
|0
|1
|2
|0
|6
|41-38
|22
|5
|Сибирь
|17
|9
|0
|0
|2
|2
|4
|34-33
|22
|6
|Адмирал
|17
|6
|3
|2
|0
|0
|6
|34-33
|22
|7
|Автомобилист
|18
|6
|3
|1
|0
|2
|6
|46-43
|22
|8
|Трактор
|20
|6
|2
|0
|1
|1
|10
|35-48
|18
|9
|Металлург Мг
|19
|5
|1
|0
|3
|1
|9
|42-52
|16
|10
|Куньлунь
|18
|4
|1
|2
|0
|2
|9
|38-49
|16
|11
|Амур
|18
|5
|0
|1
|0
|3
|9
|29-36
|15
|12
|Нефтехимик
|19
|4
|1
|1
|1
|2
|10
|38-47
|15