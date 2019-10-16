На мастерстве. ЦСКА не показал лучшей игры, но победил "Динамо" в матче КХЛ

Встреча началась на высоких скоростях. Обе команды имели несколько моментов для того, чтобы открыть счет. На девятой минуте первого периода большим штрафом и дисциплинарным до конца игры был наказан форвард армейцев Линден Вей. Учитывая потерю Григоренко, ЦСКА остался без двух сильнейших центрфорвардов.

ЦСКА из-за травм не могли помочь нападающие Михаил Григоренко и капитан команды Сергей Андронов. "Андронов ближайшие игры не сыграет, Мишка в общей группе уже катался сегодня", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

В матче с армейцами все тройки изменений не претерпели. В обороне место Артема Волкова в паре с Андреем Мироновым занял Михаил Григорьев, также восьмым защитником на игру был заявлен Сергей Бойков. Главное изменение произошло на последнем рубеже "Динамо", где Александра Еременко заменил Иван Бочаров.

Обе команды подходили к матчу в хорошей форме. ЦСКА одержал четыре победы подряд и вышел на привычное для себя первое место в Западной конференции. "Динамо" в двух играх домашней серии с одинаковым счетом 6:3 обыграло "Автомобилист" и "Металлург". Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов после встречи с командой из Магнитогорска отмечал, что сумел найти три оптимальных сочетания в нападении.

Матч на "ВТБ-Арене" в Петровском парке посетили 8793 зрителя, что является лучшим показателем домашних игр бело-голубых в нынешнем сезоне. Ранее наибольшее количество болельщиков было на другом дерби - со "Спартаком". Та встреча прошла 6 сентября в присутствии 7637 человек и завершилась победой "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме. Рекорд посещаемости составляет 10797 зрителей, он был установлен на матче открытия арены с "Автомобилистом" (2:0) 4 января нынешнего года.

"По правилам это пять минут, но умышленного удара там не было, стечение обстоятельств. Хоккей - это достаточно жесткая игра, такое случается", - отметил Никитин.

"Конечно, когда много времени остается играть, неприятно терять игрока. Если честно, я не видел момента, но потом спросил у судьи, он сказал, что был колющий удар. Мы сегодня не так хорошо лезли на удаления, поэтому у "Динамо" ноль минут штрафа", - сказал нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, который играл с Веем в одном звене.

"Динамо" на исходе пятиминутного большинства сумело открыть счет, после передачи Вадима Шипачева точным броском отметился Андре Петерссон. До конца периода бело-голубые трижды могли увеличить преимущество в счете. Нападающие команды выходили один на один с вратарем ЦСКА Ильей Сорокиным, который раз за разом выигрывал дуэли. Имели свои моменты и армейцы, но стартовая двадцатиминутка закончилась со счетом 1:0.

По истечении двух минут второго периода ЦСКА сумел сравнять счет, Антон Слепышев остался один перед воротами Бочарова и уверенно переиграл вратаря. Армейцы по ходу периода провели несколько позиционных атак, динамовцы же в основном искали счастье в контратаках. Благодаря хорошей игре вратарей счет остался неизменным.

Начало третьего периода прошло в равной борьбе, но по истечении пяти минут Максим Мамин точным броском из-под защитника вывел ЦСКА вперед. Во второй половине заключительного отрезка встречи хозяева отчаянно штурмовали ворота Сорокина, но голкипер ЦСКА был безупречен, несколько раз он спас свою команду. В одной из позиционных атак бело-голубые примерно на минуту заперли армейцев в их зоне и трижды попали в каркас ворот. Удача в дерби отвернулась от "Динамо", а ЦСКА одержал очередную победу, не показав красивой игры.

"Динамо" подвела реализация

На данный момент команды обладают исполнителями разного уровня, только тройка Шипачева с Петерссоном и Дмитрием Яшкиным по уровню мастерства сопоставима с армейскими. Динамовцы провели, возможно, свой лучший матч в нынешнем сезоне, учитывая уровень соперника, но все равно не сумели набрать очков. Команда Крикунова не уступала действующему чемпиону и лидеру нынешнего регулярного чемпионата, но в завершающей стадии атак хоккеистам не хватило мастерства, а где-то и везения. Очередной великолепный матч провел Сорокин, а вот вратарь "Динамо" Иван Бочаров в эпизоде со второй пропущенной шайбой свою команду не выручил.

ЦСКА продлил серию побед в чемпионате до пяти матчей, "Динамо" в шестой раз подряд уступило ЦСКА на домашней арене, команда не может победить армейцев на своем льду с января 2017 года. Прошедшая встреча была похожа на четвертую игру четвертьфинальной серии плей-офф сезона-2018/19 между этими же командами, тогда волевую победу с таким же счетом одержал ЦСКА. Динамовцы действовали дисциплинированно и ни разу не оставались в меньшинстве, удаление Вея и вовсе осталось единственным в матче.

"Мы забросили всего одну шайбу, хотя имели моменты, чтобы забить не одну. В целом я доволен действиями своих подопечных, но проиграть 1:2 всегда неприятно, проще 0:5, когда понимаешь, что чисто. А так, получилось, что мы не использовали свои моменты, будем работать дальше над этим", - отметил Крикунов.

"Создавали моменты, значит, рисунок игры был неплохим, надо забивать голы, как еще выигрывать? Забивать не можем, значит, надо тренироваться. Было много моментов, в штанги попадали, но не получилось использовать, значит, мы плохо что-то делали", - сказал Шипачев.

Капризов также подчеркнул, что ЦСКА не показал своей лучшей игры. ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции, "Динамо" имеет в активе 21 очко и идет на четвертом месте. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с китайским "Куньлунем" 19 октября. В тот же день ЦСКА дома встретится с челябинским "Трактором".

"Динамо", вероятнее всего, отправится на выезд на Дальний Восток без двух своих лучших снайперов. Андре Петерссон (7 голов) и Вячеслав Кулемин (6) получили травмы по ходу третьего периода матча с ЦСКА. "Потеряли, похоже, Петерссона, но там был чистый силовой прием, вопросов нет. Кулемин - 50 на 50, может, выйдет", - рассказал Крикунов.

Шипачев догнал Капризова

Матч между "Динамо" и ЦСКА стал противостоянием команд двух лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата - Капризова и Шипачева. До начала встречи форвард ЦСКА опережал динамовца на одно очко, но в среду капитан бело-голубых благодаря голевой передаче догнал армейца. Оба нападающих набрали по 21 очку, но Капризов продолжает лидировать благодаря большему количеству заброшенных шайб (12). В активе Шипачева 6 голов и 15 голевых передач.