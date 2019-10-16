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Летние неолимпийские виды спорта

Шахматист Придорожный стал чемпионом России в рапиде

Гроссмейстер набрал 8,5 очков и обошел соперников благодаря дополнительным показателям

ТАСС, 17 октября. Гроссмейстер Алексей Придорожный стал победителем чемпионата России по рапиду. Соревнования проходят в Сочи.

По итогам 11 туров кругового турнира семь шахматистов набрали по 8,5 очков. Ими стали Придорожный, Иван Розум, Давид Закарян, Дмитрий Кокарев, Павел Понкратов, Александр Шиманов и Дмитрий Бочаров. Придорожный одержал победу благодаря дополнительным показателям.

В женском турнире выиграла Дарья Войт, набравшая девять очков. Второе место заняла Екатерина Гольцева, в активе которой 8,5 очков. Третье место досталось Анастасии Боднарук, уступившей Гольцевой по дополнительным показателям.

Соревновательную программу чемпионата России в Сочи продолжат мужской и женский турниры по блицу. Первые партии пройдут 18 октября.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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